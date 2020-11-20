Rüstempaşa Camisi 4 yıl sonra ibadete açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016'dan beri restorasyon nedeniyle kapalı olan Rüstem Paşa Camisi bugün ibadete açıldı. 4 yıldır restorasyonu devam eden Eminönü'ndeki tarihi cami cuma namazıyla açıldı. Cemaatiyle buluşan camideki cuma namazına Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş ve Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi başta olmak üzere Eminönü esnafı ve vatandaşlar hazır bulundu.

Caminin tekrar ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş, “Mimar Sinan'ın deniz kıyısına yaptığı üç camiden birisi Rüstem Paşa Camisi'dir. Cami 4 yıldır restorasyonda bugün itibarıyla ibadete açıldı” dedi.

Cuma namazının ardından konuşan Birol Doğan, “Camimizi özlemişiz, öncelikle onu söyleyeyim. Uzun bir zamandır restorasyondaydı. Restorasyonu da çok güzel olmuş. Çok mutluyuz, ibadetimize burada tekrar başladık. Başka camilere gidiyorduk, pandemi nedeniyle bazı sorunlar yaşıyorduk. Şimdi kış şartları olduğu için yağışlar da başladı, dışarıda kılıyorduk, ıslanıyorduk. Şimdi camimiz açıldı buranın kapasitesi daha büyük olduğu için, daha güzel oldu. Eksikliği vardı buradaki mahallenin restorasyonu bitti. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Medeni Topaloğlu-Halil Enes Sucu

