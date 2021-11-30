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Samuray kılıcıyla dehşet saçmıştı! Katil zanlısı Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevine götürüldü

Samuray kılıcıyla dehşet saçmıştı! Katil zanlısı Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevine götürüldü
Samuray kılıcıyla dehşet saçmıştı! Katil zanlısı Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevine götürüldü

Samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz’in katil zanlısı, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine götürüldü.

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan Can Göktuğ B., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Ceza evine alındığı öğrenildi. Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ B., tarafından öldürülmüştü. Şahıs, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.
 

Murat Başal - Rıdvan Kılıç
 

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