Şırnak'taki kazada Vanlı asker şehit düştü

-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde askeri personeli taşıyan 73 FE 108 plakalı otobüs şarampole devrilmişti. Kazada 2 asker şehit olurken, 4'ü ağır olmak üzere 44 asker ve otobüs şoförü ise yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, şehit olan askerlerden birinin Van'ın Erciş nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak olduğu belirtildi. Acı haberin baba ocağına ulaşmasıyla aile fertleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Murat Kalkan

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