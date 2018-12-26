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Sri Lanka'da sel felaketi: 2 ölü

Sri Lanka'da sel felaketi: 2 ölü
Sri Lanka'da sel felaketi: 2 ölü

Sri Lanka'nın kuzeyinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınlarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka'nın kuzeyinde geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış sele neden oldu. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınlarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 86 binden fazla kişinin etkilendiğini açıkladı.

Afet Yönetim Merkezi Sözcüsü Pradeep Kodippili, selden etkilenenlerin sel sularının tamamen geri çekilmesiyle evlerine geri dönebileceğini, bölgede temizlik çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Evleri sular altında kalan 11 binden fazla kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiği öğrenildi. Öte yandan Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, hasar gören evlerin yenileneceğini ve oluşan zararın karşılanacağını açıkladı.  

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