Tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaf kavgası: Sandalyeler havada uçuştu

Olay, bugün akşam saatlerinde Fatih Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mısır çarşısının girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle esnaflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı.

Çevrede bulunan dükkan raflarından ne bulduysa birbirlerine fırlatan esnafı vatandaşlar güçlükle ayırmaya çalıştı.

Taraflar arasında yaşanan gerginlik ise çevrede bulunan polis ekiplerinin müdahale etmesi ile sonlandırıldı.

Esnaflar arasında yaşanan gerginlikte tarafların birbirlerine saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Burak Uğur - Batuhan Toprak