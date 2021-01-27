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TBMM: 'Milletvekillerine aşı için Sağlık Bakanlığı ile protokol yapıldığına ilişkin bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır'

TBMM: 'Milletvekillerine aşı için Sağlık Bakanlığı ile protokol yapıldığına ilişkin bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır'
TBMM: 'Milletvekillerine aşı için Sağlık Bakanlığı ile protokol yapıldığına ilişkin bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır'

TBMM, milletvekillerine aşı yapılacağına ilişkin Sağlık Bakanlığı ile protokol yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nden milletvekillerine aşı yapılacağı iddiaları ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bugün bir gazetenin köşe yazarının kaleme aldığı yazıda, TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaparak, pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair bilgilere yer verilmiştir. Söz konusu bilgiler gerçeği yansıtmamakta olup, TBMM'nin korona virüs aşısı için Sağlık Bakanlığı ile yaptığı bir protokol bulunmamaktadır. TBMM'de milletvekillerine ve çalışan personele aşı yapılması konusunda herhangi bir planlama ve takvim henüz söz konusu değildir” denildi.

Ahmet Umur Öztürk

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