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Tekirdağ açıklarında feribot alev alev yandı

Tekirdağ açıklarında feribot alev alev yandı
Tekirdağ açıklarında feribot alev alev yandı

Tekirdağ açıklarında bir feribot içerisindeki araçlarla yandı. Yangında çok sayıda araç yanarken feribottaki 30 kişi dumandan etkilendi.

Tekirdağ açıklarında feribot alev alev yandı - Tıkla İzle

Bandırma'dan Tekirdağ'a gelen bir feribot, bu sabah içerisindeki araçlarla beraber alev alev yandı. Tekirdağ'daki bir limana yanaştırılan feribottaki yangın söndürülürken dumandan etkilenen 30 kişinin ilk tedavisi ayakta yapıldı. Yangında feribot ve içerisindeki araçlarda büyük hasar oluştu.
Yangının feribotun içerisindeki bir araçtan çıkarak diğer araçlara sıçradığı iddia ediliyor.

Halil Dağ
 

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