Teknoloji yatırımlarıyla büyümesini sürdüren İTÜ OTAM, üçüncü vardiyaya geçti

Bu kapsamda yeni projelerle birlikte çalışmalarına hız veren İTÜ OTAM, üçüncü vardiyaya geçti. Son olarak Mayıs ayında çift vardiya kararı alarak istihdam sayısını artıran merkez, üçüncü vardiyaya geçmesinin ardından çalışan sayısını 35 kişiye kadar çıkaracak.

Otomotiv firmalarına yönelik test çözümleri sunan İTÜ OTAM (İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi), yaptığı teknoloji yatırımları ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla otomotiv firmalarının yurtdışında planladığı testleri Türkiye'de gerçekleştirme başarısı yakalayarak büyümesini sürdürüyor. 2019 yılının başında 2,5 milyon TL'lik yatırımla WLTP Emisyon Test Laboratuvarı'nı devreye almasının hemen ardından, kurduğu artırılmış gerçeklik platformu sayesinde firmaların ofislerinden test laboratuvarlarına bağlanabilmesini sağlayan İTÜ OTAM, aldığı yeni projeler doğrultusunda çalışmalarına hız vererek üçüncü vardiyaya da geçti. Son olarak Mayıs ayında çift vardiya kararı alarak istihdam sayısını artıran merkez, üçüncü vardiyaya geçmesiyle birlikte çalışan sayısını 35 kişiye çıkaracak. Ayrıca, geçtiğimiz yılın cirosunu 3'üncü çeyrek itibariyle üç katının üzerine çıkaran İTÜ OTAM, 2019 yılı sonunda ise cirosunu 5'e katlamayı hedefliyor.

Avrupa'daki test merkezleriyle aynı teknolojik altyapıya sahip olduklarını belirten İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, "Müşteri odaklı yaklaşımımız ve hizmet anlayışımızla otomotiv firmaları için en iyi çözümü sunmaya özen gösteriyoruz. Büyümemizin altında; müşteri odaklı şirket anlayışını İTÜ OTAM'da tahsis etmemiz, teknolojiyi yakından takip edip merkezimize yansıtmamız ve dijital dönüşüm projelerini hızlıca hayata geçirmemiz yatıyor. Bu kapsamda, sene başından itibaren WLTP Emisyon Test Laboratuvarı ve artırılmış gerçeklik platformu gibi önemli atılımlar gerçekleştirdik. Böylece, ülkemizde faaliyet gösteren otomotiv firmalarının yurtdışında planladığı AR-GE ve test çalışmalarını Türkiye'de karşılayarak söz konusu büyümemizi başarıyla sağladık. İTÜ OTAM'ın bu büyümesinde önemli katkıları bulunan 100'e yakın iş ortağımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.