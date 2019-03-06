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Türk savaş gemileri Odessa'da

Türk savaş gemileri Odessa'da
Türk savaş gemileri Odessa'da

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 2 gemi "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı" kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'na demirledi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Martı hücumbotu TSK'nın Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de müşterek düzenlediği Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın ‘Yurt Dışı Liman Ziyaretleri' programı kapsamında Odessa Limanı'na demirledi. Limana bugün giriş yapan gemilerin 8 Mart'ta limandan çıkacağı biliniyor.

TSK tarafından paylaşılan ‘Yurt Dışı Liman Ziyaretleri' programı kapsamında Odessa ile birlikte Varna, Köstence, Novorossıysk, Batum, Girne ve Gazimağusa limanlarına da eş zamanlı giriş yapılıp çıkılacağı belirtildi. 

Bekir Keskin

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