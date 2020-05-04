Türk şoförlerini getiren gemi İskenderun Körfezine ulaştı

Yaklaşık 2 ay önce Suudi Arabistan'a giden ve yüklerini boşalttıktan sonra korona virüs nedeniyle Ro-Ro gemilerinin yeni sefer düzenlememesi üzerine bu ülkede mahsur kalan şoförler gemiyle yurda getirildi.

Yapılan girişimler sonucu Türk şoförler ile tırları taşıyan "MV Med Bridge" isimli Ro-Ro gemisi, Suudi Arabistan'dan çıkarak 2 gün süren yolculuğun ardından İskenderun Körfezi'ne ulaştı.

Körfez'de bekletilen ve sabaha karşı İskenderun Limanı'na yanaşması planlanan geminin yapılan kontrollerin ardından tahliyesine başlanacağı belirtildi.

Ahmet Seher