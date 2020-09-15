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Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye veda mesajı

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye veda mesajı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye veda mesajı

Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Fenerbahçe için bir veda mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertliler için bir veda mesajı yayımladı. Fenerbahçe'de beklediğinden daha büyük bir sevgiyle karşılaştığını belirten Muriç, "Fenerbahçe'ye gelirken çok büyük bir kulübün kapısından içeri girdiğimi biliyor, göreceklerimin neler olacağına dair tahminler yapıyordum. Ancak birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ailenin içinde, beklediğimden daha büyük bir sevgiyle karşılaştım. Bana gösterilen sevginin karşılığını vermek için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak istedim. Milyonlarca taraftarımızla unutulmaz anlar yaşadım. Şimdi yeni bir maceraya başlarken, yeni hedeflere koşarken sizlerin sevgisi her zaman gücüm ve destekçim olacak. Başkanımız Sayın Ali Koç'a, yöneticilerimize, takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve tüm kulüp personelinin yanı sıra büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Yaşatmış olduğunuz eşsiz sevgi ve benzersiz duygular için çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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