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Yavuzeli'nde çay taştı, yollar göle döndü

Yavuzeli'nde çay taştı, yollar göle döndü
Yavuzeli'nde çay taştı, yollar göle döndü

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan yağış ve dolu nedeniyle ilçe merkezindeki çay taştı.

Yavuzeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkez inden geçen çay taştı. Taşan çay nedeniyle yollar göle dönerken, sokaklardan ise çamur aktı. Bazı evlerin de su içerisinde kaldığı yağıştan hayvanlar da etkilendi. Su içerisinde kalan ve dolunun vurduğu tarım arazilerinde ise nohut, arpa, buğday, karpuz, biberi, yeşil soğan ve sarımsak ekili alanlar ile erik ve payam ağaçları zarar gördü. 

Şiddetli yağış esnasında görüş mesafesinin sıfıra düştüğü yollarda çok sayıda da kaza meydana geldi.  

Mahmut Genç

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