Yusufeli'nde yeni ilçedeki konutların anahtarları teslim edilmeye başladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin'deki Yusufeli Barajında son hazırlıklar yapılıyor. Su tutma işlemiyle birlikte sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi.

Tamamlanan konutlar, borçlandırma ve becayiş işlemleriyle hak sahiplerine verilmeye başlandı.

Mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015 yılında başlayan çalışmalar sonrası bu yaz hak sahiplerinin evlerine taşınması bekleniyor. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesi olma özelliği taşıyan ilçede, konut ve iş yeri fiyatlarını belli olmasının ardından hak sahiplerine ev ve iş yerleri teslim edilmeye başlandı.

Borçlandırma ve becayiş yöntemiyle hak sahiplerine teslim edilen konut ve iş yerleri için yoğun mesai harcanıyor. Borçlandırma işlemleri ön başvuru bürosu Yusufeli ilçe merkezinde Belediye Binasının karşısında Yusufeli Baraj Projeleri Halkla İlişkiler Bürosunda yapılırken, becayiş işlemleri ise Yusufeli Kaymakamlığında oluşturulan Becayiş Bürosunda devam ediyor.

“Yeni bir hikayeyi bu coğrafyada hep birlikte yazacağız”

Yeni yerleşim yerinde bulunan konutun anahtarını teslim alan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Uzun bir süreç süren Yusufeli barajı ve yeni yerleşim yerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde hemşerilerimizle birlikte, bu toprakları hep birlikte vatan tutarak yeni evlerimizde evlatlarımız için bir vatan inşa etmiş olacağız” dedi.

"Yusufeli'nin 50-60 yıllık bir hikayesinin ufak ufak sonlandırıyoruz" diyen Başkan Aytekin, “Yeni bir hikayeyi bu coğrafyada hep birlikte inşallah yapacağız, yaşatacağız. Ben herkes için bu sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün evimi teslim aldım, gittim gördüm, gayet güzel kullanışlı. Hemşerilerimiz şundan emin olsun bu bir süreç, mutlaka çevremizde yaşadığımız ortamlarda bir takım eksikler olacaktır ama bizim elimiz dokunduğu an bu süreç daha güzele evrilecek. Kısa zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz burası inşallah vatandaşla buluştuğu an vatan olmaya başlayacak. Bir yıl belki, iki yıl bir takım sıkıntılar çekeceğiz ama iki yıl sonra kendi coğrafyasının yıldızı olacak bir ilçeyi hep birlikte var etmiş olacağız, taşıma başladı. Anahtar teslimi yapılıyor, vatandaşlar eşyalarını evlere götürüyorlar fazla eşyalarını taşıyorlar. Evlenenler ve şehirde yer bulamayan gençlerimiz kiralık evlerini yukarda almaya başladı. Umuyorum bunu 2023'e girince inşallah bitirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Emin Bülbül

