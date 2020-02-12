(Özel) Türk oyuncak üreticileri virüs salgının vurduğu Çin'e rakip oluyor

Dünyada oyuncak üretiminde 10'uncu sıraya yükselen Türk firmaları, Çin'e rakip olmaya hazırlanıyor. Çin'de ortaya çıkan virüs nedeniyle oyuncak üretiminde düşüş yaşandığını söyleyen TOY KOOP Genel Başkanı Ender Mıcık, “Çin'deki hastalıktan dolayı uluslararası oyuncakçılar şu anda Türkiye'de üretim yapabilecek firmalar arıyorlar” dedi.

Türkiye'de oyuncak üretimi hızlı bir şekilde ivme kazanarak dünyada 10'uncu sıraya yükseldi. Çin'de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle oyuncak ithalatında yaşanan düşüş ülkedeki üretimi canlandırdı. Dünyada Çin'den sonra ikinci kümeleşmiş oyuncak sanayisini oluşturacak olan Türk üreticiler, yerli üretim ürünleri Avrupa'ya ihraç etmeyi hedefliyor. Çin ile rekabet edebilecek durumda olduklarını söyleyen TOY KOOP Genel Başkanı Ender Mıcık, Türkiye'nin konumu sebebiyle ulaşabilecekleri ülkelerin Çin'den çok daha fazla olduğunu belirtti. Kırklareli'nin Vize ilçesinde yapımına başlanan OSB ile oyuncak üreticilerinin aynı bölgede toplanacağını ifade eden Mıcık, Vize'yi ikinci bir Çin yapacaklarını belirtti.

“Çinli firmalarla rekabet edebilecek konuma geldik”

Türkiye'nin birkaç günlük kara yoluyla çok sayıda ülkeye ulaşılabilecek bir konumda olmasının en büyük avantajı olduğunu söyleyen TOY KOOP Genel Başkanı Ender Mıcık, “Çin'deki maliyetlerin yükselmesinden dolayı Türkiye'de üretim hızlı bir şekilde ivme kazanmakta. Biz de aynı şekilde Vize'de bunu gerçekleştirebiliriz diye yola çıktık. Biz bunu sağladığımız zaman dünyada Çin'den sonra ikinci kümeleşmeyi ortaya çıkartmış olacağız. Kümeleşmenin faydaları olarak orada çeşitli üretim yapan firmalar olduğundan dolayı üretici çok hızlı bir şekilde ürün çıkartmış oluyor ve diğer aksam ürünleri de dışarıdan alarak daha hızlı bir üretim ve çeşitlenmeye gidiyor. Türkiye'nin en büyük avantajı 3-5 günlük kara yoluyla ulaşabildiğimiz ülkeler Çin'in çok çok üzerinde ve alım gücü daha fazla. Biz Çinli firmalarla rekabet edebilecek konuma geldik. Çünkü Çin'de üretim maliyetleri çok arttı, işçilik fiyatları arttı. Aşağı yukarı kafa kafaya gibiyiz. Aynı zamanda bizim Avrupa'ya yakınlığımız var. Burada PAGDER (Plastikçiler Sanayi Derneği) ile beraber oluşmuş bir OSB var. Biz de onlarla beraber o alanda büyümeye çalışıyoruz. Biz plastiği aynı yerden alıp, orada işleyip nihai oyuncak şekline getirerek bunu Amerika'ya, Avrupa'ya ya da Türkiye'deki diğer noktalara satma şansımız var” dedi.

“Çin'deki hastalıktan dolayı Türkiye'de üretim yapabilecek firmalar arıyorlar”

Dünyadaki oyuncak üreticileri içerisinde Türkiye'nin ilk kez 10'uncu sıraya yükseldiğini bildiren Mıcık, “Yüzde yüz yerli ve yüzde yüz milli olacak. Türkiye'de ilk defa uzaktan kumanda yapıldı ve şu anda satılıyor. Yurt dışından talepler var. Dünyadaki üreticiler içerisinde sayısal olarak 10'uncu sıraya geldik ilk defa. Devletin burada inşaat konusunda bizlere destek olması gerekiyor ki biz en azından elimizdeki sermayeyi ürünlere yansıtabilelim. Sadece ülkemiz açısından değil uluslararası oyuncakçılar da Türkiye'ye gelip fason üretim yaptırmak isteyecekler. Şu anda Türkiye'de kendi standartlarında üretim yapabilecek firmalar arıyorlar Çin'deki hastalıktan dolayı. Türkiye'de oyuncak konusunda üretim aşırı hızlanmaya başladı. Çoğu ithalatçı firmalar iç piyasada ürün ürettirmeye çalışıyor” diye konuştu.

Yapımına devam edilen Vize'deki OSB ile ilgili son duruma değinen Ender Mıcık, “PAGDER olarak alt yapısı bitmiş, yolları hazır. Bu sene inşaata başlayacak firmalar var. Peşinden biz oyuncakçılar olarak aynı bölgede bu işi sağlayıp nasıl dünyada Çin oyuncak sektöründe bilinen bir nokta ise Vize'yi biz ikinci Çin yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.