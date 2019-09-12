Esnaf Odasının BAKKA projesinin kapanış toplantısı yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın hazırladığı Yenice Ormanlarından Yeni Turistik Ürünler Doğuyor: “Doğal Ahşap Oyuncak ve Hediyelik Eşya Dünyası” projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Şehit Er Celal Hatıl Parkında yapılan kapanış toplantısına Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Karabük Bilim Sanayi Teknolojisi İl Müdürü Sayın Selahattin Emir Süleymanoğlu, Karabük Ticaret İl Müdürlüğü'ne Feridun Karataş, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Mustafa Çalış proje eğitimlerine katılan kursiyerler ve esnaflar katıldı.

Abaoğlu konuşmasında, bir yıl süren projede ekip olarak özveriyle çalıştıklarını, ahşap oyuncak, ahşap hediyelik eşya yapımı, doğal boya üretimi, girişimcilik, satış ve pazarlama ve elektronik ticaret eğitimlerini verdiklerini, kursiyerlerin atölyede çalışarak uygulamalı olarak bunları öğrendiklerini, İstanbul Oyuncak Fuarı ve Almanya Nürnberg Oyuncak Fuarına (Spielwarenmesse) katılarak projeyi ve Yenice'yi tanıttıklarını belirtti. Ayrıca hazırladıkları web sitesi ve tanıtım filmi ile projenin tanıtımına yönelik bilgiler verdi. Proje ekibinde yer alan Öğr. Gör. Afitap Bulut, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Aşkın Uzunkara (Yenice Belediyesi Turizm Sorumlusu) ile Elçin İncebacak (Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri) ile birlikte ve proje ortağı Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'ya çok teşekkür etti. Abaoğlu, projede emeği geçen Yenice Kaymakamlığı, Yenice Çok Programlı Lise Müdürlüğü'ne ve tüm misafirlere teşekkür ederek, projenin tüm Yenice halkına ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Proje tanıtım filmi ve sunumunun ardından kursiyerlere sertifikaları protokol tarafından verilerek, proje kapsamında üretilen ahşap oyuncak ve hediyelik eşyalardan oluşan sergi ziyaret edilerek program kapanışı yapıldı.