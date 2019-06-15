Toplanan kitap ve oyuncaklar çocuklara hediye edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan kitap ve oyuncaklar öğrencilere hediye edildi.

“Hayatına Tiyatro” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu maddenin zararlarını konu alan “Yarınlara Geç Kalmadan” isimli tiyatro oyununun gösterimleri sırasında toplanan kitap ve oyuncaklar öğrencilere bağışlandı.

Kitap ve oyuncaklar Salihli'nin Mersindere İlkokul ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere hediye edildi. Programa Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Cumhuriyet Savcısı Günay Erkan, Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, projede görev alan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, “Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüz ile oldukça güzel bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Uyuşturucu maddenin zararlarını konu alan ve bir çok okulda gösterime sunulan “Yarınlara geç kalmadan” adlı tiyatro gösterimiz ile hem uyuşturucunun zararlarına sanat yolu ile dikkat çekmeye çalıştık, hem de bu proje kapsamında çok sayıda kitap ve oyuncak topladık. Bu kitap ve oyuncakları sizlere hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler, bu ülkenin geleceği ve umudusunuz. Sizlerin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.