Ayder Yaylası beyaza büründü

Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı Doğu Karadeniz'in incisi olarak bilinen Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkları'na bağlı, daha çok Arap turistlerin ilgi odağı olan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı bin 350 rakımdaki Ayder Yaylası'nda da etkisini gösterdi. Karın yağması ile beyaza bürünen Ayder Yaylası'na kar görmek isteyen yerli turistler, o anı görüntülemek için yaylaya çıkarak karın tadını çıkarttı.