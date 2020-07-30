Karantinaya alınan köyde cuma ve bayram namazına şartlı izin

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kat köyünde cuma namazı ile Kurban Bayramı namazının kılınmasına kişiler arasında en az 1,5 metre mesafe olması, maske takılması ve diğer hijyen kurallarına uyulması şartı ile izin verildi.

Turhal İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, karantinaya alınan Kat köyünde Covid-19'un önüne geçebilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda bazı kararlar aldı. Toplantıda, Kat köyünde sosyal mesafeye, hijyen kurallarına riayet etmek, maske takmak ve diğer koruyucu sağlık kurallarına uymak şartıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerine, üreticilerden sütlerin 1 görevliyle toplanmasına, hasadı yapılan tarım ürünlerinin sebze haline 1 şoför tarafından sevkinin yapılmasına izin verildi.

Kurban kesim izni

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kurban kesimine hissedar her aileden en fazla iki kişinin refakat etmesine ve köy dışından gelen kurban hissedarlarından ikişer kişinin köye girişine izin verilmesine karar verdi. Ayrıca, köydeki besicilerin köy dışına satmış oldukları kurbanlıkları, bir şoför ve bir refakatçi eşliğinde sevk edebilmesi kararı verildi.

Karantinada cuma namazı ve bayram namazına şartlı izin

Karantina süresince bireysel olarak ibadet yapılabilmesine, toplu olarak ibadet yapılmamasına, sadece cuma namazı ile kurban bayramı namazının kişiler arasında en az 1,5 metre mesafe olması, maske takılması, diğer hijyen kurallarına uyulması, herkesin kendi seccadesini getirmesi, tokalaşma ve kucaklaşma yapılmaması şartıyla kılınabilmesine izin verildi. Ayrıca temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla testi pozitif çıkanlar ile testi pozitif çıkanlarla temaslı olanlar haricindeki kişilerin bakkal ve marketlere gidip gelebilmelerine ve köy içerisinde tarımsal, hayvansal ve ticari faaliyetlere devam edilebilmesine, mezarlık ziyaretlerinin bireysel olarak yapılabilmesine, düğün, nişan ve sünnet gibi toplu organizasyonların karantina süresince yapılmaması kararı alındı.

Testi pozitif çıkan kişilerle temaslı olmamak, testi pozitif çıkan kişilerle temaslı olanlarla temaslı olmamak ve Covid-19 semptomu veya belirtisi göstermemek şartıyla sınav ve mülakatı olanların belgelerini göstermeleri suretiyle çıkış ve girişine izin verilecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile ilgili diğer mevzuat gereğince idari para cezası uygulanmasına ve gerekli olan hallerde adli işlem başlatılmak üzere adli makamlara bildirimde bulunulmasına karar verildi.