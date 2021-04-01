İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

LGBT üyelerinden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e teşekkür

ANKARA (İHA) – LGBT’li bir grup, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararının iptali için Danıştay’a başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü ve basın açıklaması yaparak kendisine teşekkür etti.

ANKARA (İHA) – LGBT'li bir grup, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali için Danıştay'a başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü ve basın açıklaması yaparak kendisine teşekkür etti.


LGBT üyesi bir grup, İYİ Parti Genel Merkezi önünde Meral Akşener'e teşekkür etmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Akşener'le bir görüşme yaptıklarını anlatan Grup sözcüsü Beray Göksu Eroğlu, “Bizlerin kararlığına cesaretle güç veren İYİ Parti ailesine, başta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener olmak üzere, ülkemizdeki LGBT topluluğuna sahip çıkan tüm demokrasi güçlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.


Ersoy, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.