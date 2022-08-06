Altınkum Yazarlar Festivali usta kalemlerin katılımıyla sürüyor

Didim Belediyesi tarafından 18'inci kez düzenlenen Altınkum Yazarlar Festivali, ünlü yazarların katılımıyla sürüyor.

1 Ağustos Pazartesi günü 18'inci kez kapılarını açan Altınkum Yazarlar Festivali, hız kesmeden devam ediyor. Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzeride düzenlenen festivale vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyor. 15 gün sürecek festivalde yerli ve yabancı turistler ile Didimliler ünlü yazarlar ile buluşarak kitaplarını imzalatma şansına erişiyor.

Festival çerçevesinde yazarlar; Nihat Behram, Atilla Sarp, Hayri Kandemir, Ali Kaya, Vehbi Bardakçı, Ali Yaman, Nalan Aktaş, Saygı Öztürk, Gülsüm Coşkum, Nalan Tuntaş ve Mine Özbek ile Deniz Gezmiş'in abisi, Yazar Bora Gezmiş, ünlü sinema oyuncusu ve Yazar İlyas Salman, yönetmen ve Yazar Nebil Özgentürk, eski CHP Milletvekili ve Yazar Mustafa Balbay ile CHP Mersin Milletvekili ve Yazar Ali Mahir Başarır Didimlilerle buluştu.

Festivale katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ile İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, yazarlara teşekkür ederek plaket takdim etti.

18. Altınkum Yazarlar Festivali, 15 Ağustos Pazartesi gününe kadar usta kalemlerin katılımları ile sürecek.