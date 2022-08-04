Cennet Koyu'nda çalışmalar tamamlandı

Didim Belediyesi tarafından Cennet Koyu'na giden yol üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı.

Didim'i daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesi tarafından başlatılan hizmet seferberliği sürüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan, dünyaca ünlü Cennet Koyu'na ulaşımı sağlayan Altınkum Mahallesi 100 Sokak üzerinde Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu hızla tamamlanan çalışmalar sonucunda sokak üzerine 4 bin 200 metrekare parke taşı döşendi.