Didim Altınkum Plajı tıklım tıklım doldu

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de dünyaca ünlü Altınkum Plajı eski günlerine döndü. Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için soluğu denizde alınca, Altınkum Plajı tıklım tıklım doldu.

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de yazlık misafirlerini ağırlamaya başladı. Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin açıklanmasının ardından yerli ve yabancı turistler ilçeye akın etti. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı ise eski günlerine döndü. Hava sıcaklığının 36 derece olduğu ilçede sıcak havadan bunalanlar deniz kıyısına akın ederken, tatilciler güneşin ve denizin tadını çıkardı. Özellikle çocukların tatilin keyfini denize çıkardıkları görülürken, su sporları yapan vatandaşlar da tatilin tadını Didim açıklarında sürdürdü.

Altınkum Plajı başta olmak üzere Yeşilkent, Cennet Koyu, Manastır Koyu ve Akbük olmak üzere kentin birçok yerinde sahiller tatilcilerle dolup taştı. İşletmeciler de yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi.