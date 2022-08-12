Didim'de 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.