Didim'de çalışmalar 24 saat sürüyor

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın girişimleri ve talimatları ile kent genelinde başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Didim'in mavi bayraklar ile taçlanan 11 plajında Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar sürüyor. Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte turizm sezonunun başladığı kentin altın renkli plajlarında ekipler, gece-gündüz demeden temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Tatil amacıyla Didim'e gelen yerli ve yabancı turistleri sahilleri temiz tutmaya davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, herkesin iyi ve sağlıklı bir tatil geçirmesi için çalışmalarının süreceğini söyledi. Başkan Atabay, "Güzide kentimiz Didim'i turizm sezonuna hazırlamak için elimizden geleni yaptık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca yerli ve yabancı misafirimizi Didim'de ağırlayacağımız için çok heyecanlıyız. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun desteği ile hayata geçirdiğimiz projelerimizi ve yatırımlarımızı turizm sezonunda vatandaşlarımız ile buluşturduk, kent geleinde çalışmalarımızı tamamladık. Havaların ısınması ile birlikte misafirlerimiz Didim'e gelmeye başladı. Bizler de ekiplerimiz ile birlikte herkesin Didim'de güzel, güvenli ve sağlıklı bir tatil geçirmesi için çalışmalarımıza hız verdik. Mavi bayraklar ile taçlanan 11 plajımızın temizliği için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gece-gündüz demeden çalışıyorlar. Çeşitli araçlar ile desteklediğimiz temizlik çalışmalarımız hem Didimliler hem de misafirlerimiz için aralıksız olarak gerçekleştiriliyor. Unutmamalıyız ki Didim'e sahip çıkmak hepimizin görevi, sorumluluğu. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olmak üzere duyarlı vatandaşlarımıza ve ekip arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim. Didim için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.