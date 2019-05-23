Keban Barajı, 6 milyar kilovat saat elektrik üretiyor

Keban Baraj Gölü'nün Türkiye'nin hem ekonomisine hem de sosyal hayatına önemli bir katkısı olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, şu anda barajda yıllık 6 milyar kilovat saat elektrik üretiminin gerçekleştiğini söyledi. 15 yıl aradan sonra ilk defa savak kapaklarının açılmasıyla ilgili de konuşan Kaldırım, arkadan gelen tüm suyun havzaya verildiğini belirtti.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının karışlanması için 45 yıl önce kurulan Keban Baraj Gölü'nde su miktarının maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle 15 yıl sonra ilk defa savak kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla birlikte günlük bin 200 metreküp su tahliye edilmeye başlandı. Su tahliyesi işlemlerinin yaklaşık 20 gün süreyle devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan kapakların açılmasıyla görsel şölen sunan baraja vatandaşlarda gidip su tahliyesini izliyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım da ilçeye giderek hem barajdaki su tahliyesini yerinde izledi, hem de yetkililerden bilgi aldı.

Yağışlı bir kış ve bahar mevsimi geçirdiklerini anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, ”Dolayısıyla barajlarımızda doluluk oranları arttı. Hem içme, hem de sulama suyu açısından bereketlenmiş, bütün kaynaklar bollaşmış durumda. Bu baraj 1974 yılında kuruldu. Keban Barajı kurulduğu dönemde Türkiye'nin en büyük barajıydı, şu anda ikinci büyük barajı. Enerji büyüklüğünün açısını anlatmak açısından söylüyorum. Kurulduğu dönemde Türkiye'nin enerjisinin yüzde 33'ünü karşılayan bir barajdı. Diğer baraj ve HES'lerin, enerji tesislerinin devreye girmesiyle yılda 6 milyar kilovat saat elektrik üretmesine rağmen Türkiye'nin yüzde 2'sini karşılıyor. Ama gerçekten hem ekonomik olarak, hem de sosyal yaşam olarak Elazığ'ın ve bölgeye bir kültür oluşturmuş durumda" dedi.

"Ekonomiye ciddi şekilde katkı vermeye devam edecek"

Barajın ekonomik değerinin çok yüksek olduğunu ve sosyal etkisinin de bir o kadar önemli olduğunu ifade eden Vali Kaldırım, "Yapıldığı dönemden itibaren Türkiye'nin ekonomisinin en önemli verisi, gücü, ciddi katkı veren bir barajdı, hala buna devam ediyor. Şu anda enerji olarak 8 tribünden 6 tribünü çalışıyor. 2 tribünde rehabilitasyon çalışmaları var. Onlar da tamamlandığında yine Türkiye'ye ve ekonomiye ciddi şekilde katkı vermeye devam edecek" diye konuştu.

"45 yılda 3'üncü defa kapaklar açıldı"

Kurulduğu günden itibaren 3'üncü defa savak kapaklarının açıldığını dile getiren Kaldırım, "Dolayısıyla yağışlar bizi bu sene sevindirdi, bereket geldi, barajlarda doluluk oranı arttı. 6 kapak açılmış oldu. Arkadan gelen bütün su şuanda havzaya veriliyor. Havzada yoğun şekilde balıkçılık yapılıyor. Türkiye'de iç sularda balıkçılığın en çok yapıldığı yer Elazığ. Yıllık 17 bin ton üretim yapılan havza. Balıkçılarımızı da uyardık onlarda hiçbir şekilde etkilenmedi” ifadelerini kullandı.