İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Koca, koronavirüste son rakamları paylaştı

Bakan Koca, koronavirüste son rakamları paylaştı
Bakan Koca, koronavirüste son rakamları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 955'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 955'e yükseldi. Bugün toplam 67 bin 214 test yapılırken, bin 256 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 248 bin 117 oldu. Bugün iyileşen 992 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 229 bin 972'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise 668 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.