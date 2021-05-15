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Başkent'in gökkuşağı tepeleri

Başkent'in gökkuşağı tepeleri
Başkent'in gökkuşağı tepeleri

Ankara’da, 10 milyon yıl önce oluşan ve "Gökkuşağı Tepeleri" olarak bilinen renkli tepeler, görselliği ve renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.

Başkent’in gökkuşağı tepeleri - Foto Galeri

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan Kız Tepesi Tabiat Anıtı içinde bulunan ve kırmızı, kahverengi, gri ve sarı tonlarını yansıtan tepeler, görülmeye değer görüntüler oluşturuyor. Nallıhan Kuş Cenneti, gerek her mevsim barındırdığı kuş topluluklarıyla, gerekse jeolojik değerleriyle doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemcileri için ideal ortam sunarken gölün arkasında yükselen 10 milyon yıl önce oluşmuş rengarenk tepeler, görenlerin gözlerini kamaştırırken bölgenin turizm potansiyeline zenginlik katıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 542 hektar büyüklüğündeki alan “Kız Tepesi Tabiat Anıtı" olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştı.

Derya Yetim - İlker Turak - Utku Şimşek

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