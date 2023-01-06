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BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi

BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi
BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi

BDDK, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutarı 12 bin liraya çıkardı. Fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırı ise 12 ay olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taksitli cep telefonu alımlarına yeni düzenleme getirdi. Buna göre, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi. Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay oldu. Cep Telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira üzerinde olan cep telefonları için ise 3 ay olarak belirlendi. BDDK'nın daha önce de açıkladığı şartlarda taksit sayısı değişmemişti. Yapılan son düzenlemede 5 bin lira 12 bin liraya çıkmış oldu.

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