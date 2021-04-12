İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fahri LGBT üyesi yapıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fahri LGBT üyesi yapıldı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fahri LGBT üyesi yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde 13 kişilik bir ekipten oluşan LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Fahri LGBT üyesi yaptıklarını duyurdu.

- Tıkla İzle

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Partisinin Genel Merkezi önünde basın açıklamasında bulunan 13 kişilik LGBT üyesi grup tarafından LGBT üyesi yapıldı. LGBT Ankara Sözcüsü Beray Göksu, bir televizyon programında LGBT haklarını savunduğu için kendisine teşekkür ederek, LGBT'ye fahri üye yapıldığını duyurdu. Sözcü Beray Göksu ayrıca LGBT'lilerin de diğer her insan gibi vergi ödediklerini belirterek kendilerinin öteki olmadığını, toplumda yerleri olduğuna vurgu yaptı. Sözcü Göksu, ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nin de önemine değindi.

Mustafa Cenik - Erdinç Türkcan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.