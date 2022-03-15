İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

EPİLADY kişisel bakım salonu Kurucusu Nuriye Hagi Atak, Sultanbeyli'deki başarılı iş kadınlarını unutmadı

EPİLADY kişisel bakım salonu Kurucusu Nuriye Hagi Atak, Sultanbeyli'deki başarılı iş kadınlarını unutmadı
EPİLADY kişisel bakım salonu Kurucusu Nuriye Hagi Atak, Sultanbeyli'deki başarılı iş kadınlarını unutmadı

Sultanbeyli’de faaliyet gösteren Epilady Kişisel Bakım Salonu Kurucusu Nuriye Hagi Atak, Kadınlar Günü münasebetiyle farklı sektörlerde başarılı olan kadınlarına plaket takdim etti.

Epilady kurucusu Atak, ilçe genelindeki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Atak, bu çerçebede 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde de kadınları unutmadı. İlçede farklı sektörlerde ve kurumlarda başarıları ile tanınan kadınları çalışma ortamlarında ziyaret eden Atak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla plaket takdim etti.

“Her kadın değerlidir. Her kadın güzeldir.” diyen Atak, “İş hayatında ya da çeşitli kurumlarda başarıları ile adından söz ettiren kadınlar var. Epilady olarak başarılı kadınlara saygı duyuyoruz ve destekliyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.