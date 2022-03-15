EPİLADY kişisel bakım salonu Kurucusu Nuriye Hagi Atak, Sultanbeyli'deki başarılı iş kadınlarını unutmadı

Epilady kurucusu Atak, ilçe genelindeki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Atak, bu çerçebede 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde de kadınları unutmadı. İlçede farklı sektörlerde ve kurumlarda başarıları ile tanınan kadınları çalışma ortamlarında ziyaret eden Atak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla plaket takdim etti.

“Her kadın değerlidir. Her kadın güzeldir.” diyen Atak, “İş hayatında ya da çeşitli kurumlarda başarıları ile adından söz ettiren kadınlar var. Epilady olarak başarılı kadınlara saygı duyuyoruz ve destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.