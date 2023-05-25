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Kovan yüklü tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Kovan yüklü tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Kovan yüklü tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde arı kovanı yüklü tır ile minibüs çarpıştı. Kazada arı kovanları yola savrulurken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas - Erzincan kara yolu, Refahiye ilçesi Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, römorkunda arı kovanları bulunan tır, sürücüsünün yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine seyir halindeki panelvan tip minibüse çarptı. Kazada, arı kovanları yola savrulurken toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Refahiye Belediyesi, İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten akış sağlanan yol, trafik ve belediye ekiplerinin arı kovanlarını yol kenarına kaldırmalarıyla çift şeride döndü.

Adem Küçükkaya

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