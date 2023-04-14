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Petrol istasyonu muharebesi: Yumruk yumruğa böyle kavga ettiler

Petrol istasyonu muharebesi: Yumruk yumruğa böyle kavga ettiler
Petrol istasyonu muharebesi: Yumruk yumruğa böyle kavga ettiler

Bursa'da petrol istasyonu çalışanları ile müşteriler arasındaki yumrukların konuştuğu kavga kameralara yansıdı.

Petrol istasyonu muharebesi: Yumruk yumruğa böyle kavga ettiler - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonu görevlileri ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken müşteriler ile görevliler bir anda yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

Çevredekiler olan biteni izlerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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