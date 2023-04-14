Petrol istasyonu muharebesi: Yumruk yumruğa böyle kavga ettiler

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonu görevlileri ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken müşteriler ile görevliler bir anda yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

Çevredekiler olan biteni izlerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABER Metrobüste bıçaklı kavga: 3 yaralı

İLGİLİ HABER Ümraniye’de ev sahibi ile kiracının fahiş zam kavgası kamerada

İLGİLİ HABER Metro istasyonundaki kavgada yumruklar konuştu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.