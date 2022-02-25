Trabzonspor - Kayserispor Maçı Canlı Anlatım

TRABZONSPOR 0 - 1 KAYSERİSPOR
MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük geldi ve Trabzon'da maç başladı.
19' Cardoso'nun sağ kanattan içeri ortasında kale önünde Thiam'ın vuruşunda top ağlara gitti. Ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Mame Thiam
24' GOL! Gavranovic, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.Gol - Mario Gavranovic
37' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Gavranovic vuruşunu yapamadan savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
----------------------
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius
KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Mert Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic.