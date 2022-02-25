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Trabzonspor - Kayserispor Maçı Canlı Anlatım

Trabzonspor - Kayserispor Maçı Canlı Anlatım
Trabzonspor - Kayserispor Maçı Canlı Anlatım

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşacak.

TRABZONSPOR 0 - 1 KAYSERİSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR 

1' İlk düdük geldi ve Trabzon'da maç başladı.

19' Cardoso'nun sağ kanattan içeri ortasında kale önünde Thiam'ın vuruşunda top ağlara gitti. Ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Mame Thiam

24' GOL! Gavranovic, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.Gol - Mario Gavranovic

37' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Gavranovic vuruşunu yapamadan savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

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İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Mert Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic.

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