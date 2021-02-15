Yenişehir Belediyesi personeline KVKK eğitimi

Kamu kurumlarının KVKK çerçevesinde kişisel veri envanterini çıkartması ve VERBİS kayıt sistemine kayıt olması gerekiyor. Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, bu kapsamda bir yandan teknolojik altyapısını güçlendirirken bir yandan da personel eğitimlerine başladı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu alanında uzman avukat Yunus Toman, belediye birim müdürlerine ve personeline kanun ve ilgili mevzuat hakkında bilgi verdi. Eğitimler sayesinde Yenişehir Belediyesi personeli, kişisel verinin korunmasının önemini ve hukuki konuların detaylarını öğrendi.

Çalışmalar kapsamında Yenişehir Belediyesi, kişisel verilerin korunması konusunda idari ve teknik tedbirlerini yeniden ele alarak en üst düzeye çıkaracak ve mevzuata göre güncelleyecek. Belediye personeli de kişisel verilerin korunması konusunda daha yetkin hale gelecek. Çalışmalar tamamlandığında Yenişehir Belediyesi KVKK konusunda tam uyumlu işleyen belediyelerden biri olacak.