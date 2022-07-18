YKS sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını https://t.co/tfsiOnaWSR internet sayfamızdan açıkladık.



Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. #yks2022 pic.twitter.com/pHKXOSx542 — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 18, 2022

“YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak”

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır” ifadelerini kullandı.

Birinci çıkaran şehirler açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, alanlarında YKS birincilerinin hangi şehirlerde olduğunu açıkladı. Aygün'ün açıklamasında yer alan verilere göre, TYT'de Kocaeli; AYT Sayısalda Kayseri, Eşit Ağırlıkta İzmir, Sözelde Kayseri; YDT Almancada İstanbul, Arapçada İstanbul, Fransızcada İstanbul, İngilizcede Kocaeli, Rusçada ise İstanbul alanlarında başı çeken iller olarak yer aldı.



2022-YKS Birincilerimizin İlleri



TYT: Kocaeli



AYT:

Sayısal: Kayseri

Eşit Ağırlık: İzmir

Sözel: Kayseri



YDT:

Almanca: İstanbul

Arapça: İstanbul

Fransızca: İstanbul

İngilizce: Kocaeli

Rusça: İstanbul



Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 18, 2022

Mehmet Kalay