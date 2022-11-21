Çocuklar, 'Çocuk Hakları Günü'nde Doyasıya eğlendi

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler hareketli danslar ederek, keyifli vakit geçirdi. Farklı etkinliklerin düzenlendiği programda isteyen öğrenciler yüzlerini boyattı. Öğrenciler palyaço ve maskotları ile danslar edip, şarkılar söyledi. Program hakkında konuşan Atatürk İlkokulu Müdürü Sebahattin Durna; “Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Afgan Mültecileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden gelen arkadaşlarımız okulumuzda bir program düzenlediler. Ben kendilerine bu programdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza doyumsuz bir gün yaşatacaklar. Buradaki asıl amacımız Dünya Çocuk Hakları Günü'nün çocuklarımızda farkındalık yaratması. Etkinlikte çocuklarımıza hediyelerimiz olacak. Yüz boyama, müzikli oyunlar olacak. Öğlede bir yemeğimiz olacak. Gün boyu çocuklarımızla bu şekilde eğleneceğiz” ifadelerini kullandı.

ARSA Derneği Başkanı Zakira Hekmat da; “Hem farkındalık oluşturma hem de Dünya Çocuk Hakları Günü'nü bir kez daha kutlamak için buradayız. Burada palyaço çocuklarımızla birlikte olacak. Yüz boyama ve birçok oyunumuz olacak. En son da sandviç tarzında bir ikramımıza olacak. Böyle bir etkinlik düzenliyoruz” şeklinde konuştu.