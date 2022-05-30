Bodrum düğünlerindeki ağırlık töreni canlandırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte 1940'lı yıllarda Bodrum düğünlerindeki ağırlık götürme töreni canlandırıldı. Etkinliği yüzlerce yerli ve yabancı turist takip etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Hayat Boyu Öğrenme” etkinlikleri çerçevesinde Bodrum'da “Bizim Gızın Ağırlığı” adlı program gerçekleştirildi. Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte Bodrum düğünü ve ağırlık getirme töreni canlandırıldı.

İskele Meydanı'nda düzenlenen programda gelin ile akrabaları ve arkadaşları yerel sanatçılar Nejdet Gürle, Mehmet Karaöz, Halil Bilkiç'in müzikleri eşliğinde yöresel halk oyunlarını oynadılar. Deve ile Eski Otogar'dan İskele Meydan'ına bayrakçı eşliğinde ağırlık getirildi. Bodrum yöresi halkoyunları oynanarak getirilen ağırlık, kız evi düğününün yapıldığı İskele Meydanı'nda kız evine teslim edildi. Programda 22 folklor grubu gösteri sundu.

İskele Meydanı'nda ayrıca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri, stantlar açarak çalışmalarını görücüye çıkardı.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

“Yaşam Boyu Öğrenme ülkemizin gündemine sıklıkla yer bulmuştur. Devletimiz 5 yıllık kalkınma planlarında, her kalkınma planında Halk Eğitimi Merkezimizi önemli bir gündem olarak belirlemiştir. Halk Eğitimi Merkezimizin çalışma fonksiyonunu değişen Dünya koşullarına göre güncelleme gayreti içerisine girmiştir ve bir vizyon çizmiştir. Halk Eğitimi Merkezi, beşikten mezara 7'den 77'ye kadar bir insanın bulunduğu toplum içerisine uyum sağlayabilmesi, sürekli kendini güncelleştirmesi birçok alanda bunu yapabilmesi anlamında çok çok önemli bir kurumdur. Öğrenmeyi okulla sınırlayan anlayışı yıkan bir kurumdur.”

Halk Eğitimi kursiyerlerinden Hakibar Fil etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada “Biz Halk Eğitimi olarak sergimizi açtık. Ayrıca etkinliği izliyoruz. Gayet güzel bir etkinlik, çok güzel oluyor” diye konuştu.