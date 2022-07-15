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Bodrum Mumcular Mahalle yolu asfaltlandı

Mevsim şartlarının asfalt dökümüne uygun hale gelmesi nedeniyle yol çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi özellikle Bodrum’da yol yenileme projelerine devam ediyor.

Mevsim şartlarının asfalt dökümüne uygun hale gelmesi nedeniyle yol çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi özellikle Bodrum'da yol yenileme projelerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Mumcular Mahallesi Dörttepe mevkiinde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamlanan yaklaşık 11 kilometrelik Mumcular Mahallesi Dörttepe mevkii yolu çalışmaların ardından konforlu görünüme kavuşarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

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