Bodrum'da Belediye Meclisi saygı duruşu ile başladı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın deprem bölgesinde olması sebebiyle meclis toplantısına katılamadığını belirten Başkan Vekili Seferoğlu, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Seferoğlu, ülkemizde 11 ili etkileyen deprem felaketi ile ilgili başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için meclis, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

7 kişilik deprem komisyonu

Meclis toplantısında Deprem Çalışma Komisyonu kurulması yönünde sunulan önergenin gündeme alınması oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin kabulünün ardından 7 kişilik Deprem Çalışma Komisyonu Üyeleri; Mehmet Kocair, Özden Baysal, Mustafa Çortoğlu, Emre Köroğlu, Bahattin Kul, Hülya Aşkın ve Banu Özberk olarak belirlendi.

Arsuz Belediyesi ile kardeş şehir olunuyor

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen afet sonrasında Bodrum halkı ile birlikte gerçekleşen yardımlara ek olarak Hatay ili Arsuz Belediyesi ile kardeş şehir kurulması önergesinde bulunuldu. Önergenin gündeme alınması yanı sıra tüm bu iş ve işlemlerin gerçekleşmesi için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.