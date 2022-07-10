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Bodrum'da Deha Bilimlier rüzgarı esti

Bodrum’da birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayan Yalıkavak Miya Beach’de, sahne performansıyla adından sıkça söz ettiren Deha Bilimlier rüzgarı esti.

Bodrum'da birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayan Yalıkavak Miya Beach'de, sahne performansıyla adından sıkça söz ettiren Deha Bilimlier rüzgarı esti.



Sahne performansıyla adından sıkça söz ettiren Deha Bilimlier, önceki gün Yalıkavak Miya Beach'de sahne aldı. Repertuarına sevenlerinin de eşlik etmesiyle birlikte, her sahnesinde klasikleşen ve gelenekselleşen "Tanrım" şarkısıyla başlayan başarılı şarkıcı "Elleri görmezsem giderim" diyerek seyircilerinin ellerini havaya kaldırmasını istedi. Sahne performansına hareketli şarkılarla başlayan Bilimlier, “Ellerini kaldırana Allah bol bol para versin" diyerek seyircilerin Kurban Bayramı'nı da kutladı.



Başarılı sanatçı programının bir bölümünde sahneye, geçtiğimiz hafta yeni şarkısı “Bu Aşktan Gidiyorum”' ile çıkış yapan Samet Tecer'i davet etti. Sahnede yeni şarkısını söyleyen Tecer'e konuklar ve Deha Bilimlier de eşlik etti.



Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen sevenlerinden büyük beğeni aldı.

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