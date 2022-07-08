Bodrum'da klasik Türk müziği konseri

Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Türk Müziği Korosu, Bodrum Kalesi'nde 20. yıla özel konser gerçekleştirdi.

Klasik Türk Müziği Korosu, 20. yılını unutulmaz bir konser ile kutladı. Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilen konserde izleyiciler, birbirinden değerli sanatçıların muhteşem eserleriyle güzel bir gece yaşadı.

İki bölüm ve 24 eserden oluşan konserde Melahat Pars, Faiz Ergin, Mehveş Hanım ve Redife Erten gibi ünlü kadın bestekârların eserleri yer aldı. Halil İbrahim Yüksel'in genel sanat yönetmenliğini yaptığı geceye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Sanata ve sanatçıya duyduğu saygıyı her fırsatta dile getiren Başkan Aras, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu muhteşem gece için sevgili sanatçılarımıza, hocalarımıza ve koromuza sizlerin de huzurunda şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varlar, iyi ki buradayız. Sizlerde hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz, sanata ve sanatçıya saygıyı Ata'mızdan öğrendik. Biliyorsunuz ki Ata'mız her zaman ‘Siz Belediye Başkanı olabilirsiniz, Cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız' demiştir. Ruhu şad olsun Ata'mızın. Onun yolundayız, onun izinde gidiyoruz.”

Başkan Ahmet Aras programın kapanış eserinde koroya katılarak sanatçılara eşlik ederken, konser sonrası sanatçılara plaket ve çiçek takdiminde bulundu.