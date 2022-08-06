Bodrum'da konserler tam gaz sürüyor

Bodrum'da ünlü sanatçılar konserlerine tam gaz devem ediyor.

Sianji Well-Being Resort, Bodrum Gümüşlük'te haftanın 5 günü birbirinden değerli sanatçıları ağırlıyor. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek olan konserler, Sianji'nin içerisinde yer alan, deniz manzaralı Elani Restoran'da gerçekleştiriliyor.

Otel misafirlerinin yanı sıra dışarıdan gelen misafirlerin de büyük ilgi gösterdiği konserlerde, ünlü sanatçılar, zengin repertuarlarıyla sanatseverleri mest ediyor.

Pazartesi geceleri sahne alan Buzuki Hakan ve Pelin, misafirlere hem Türk hem Yunan ezgileriyle bir Bodrum klasiği yaşatıyor. Salı geceleri, sahneye opera eğitimi almış ve ünlü sanatçı Ferhat Göçer ile birçok kez düet yaparak aynı sahneyi paylaşan Gözde Ural, Çarşamba geceleri Gipsy Kings'i andıran çok özel bir sese sahip ve yıllardır Bodrum sahnelerinin vazgeçilmezi olan piyanist ve gitarist Tolga Günay ve orkestrası sahne alıyor. Perşembe geceleri, Bodrumluların yakından tanıdığı ve sevdiği Pınar Seli, farklı tarzları bir araya getirdiği repertuarıyla misafirlerine eğlenceli saatler yaşatıyor. Cumartesi geceleri, sahnede, günümüzün çok başarılı Türk Sanat Müziği sanatçılarından TRT sanatçısı Bekir Ünlüataer müzikseverler ile buluşuyor.

Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, Ünlüataer'i günümüzün Münir Nurettin Selçuk'u olarak adlandırırken; sanatçı, sanatseverlere farklı makamlar ve klasiklerden derlediği bir sanat şöleni sunuyor.

Sianji Group, misafirlerine sunduğu konserlere Meşealtı Otantik Kebap'ta da devam ediyor. Güneydoğu Mutfağını Bodrum'a getiren restoran, Sianji Group bünyesindeki 5,5 dönüm organik tarım çiftliğinde, doğal gübre ile yetiştirilen sebzeleri yöresinden gelen ürünlerle bir araya getirip 500 yıllık meşe ağacı altında sevdiklerinizle birlikte klasik müzik eşliğinde kahvaltı, öyle yemeği ve akşam yemeği süresince de 80'ler-90'lar müziği eşliğinde hizmet veriyor. Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, sürpriz sanatçıların da yakında burada sahne alacağı haberini verdi.