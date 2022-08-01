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Datça'da ve Bodrum'da 98 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 98 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.

Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 98 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.


Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 77 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salları içinde 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Bodrum ilçesi açıklarında ise lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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