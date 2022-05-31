Milas'ta öğrenciler ürünlerini sergiledi

Milas Havva Ersoy Ana Okulu'nda gerçekleştirilen programa Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin yanı sıra eşi Gülşah Böke, kurum amir, müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'ın proje tanıtımı, minik öğrencilerin şiirler okuması, halk oyunları gösterisi, okul öğretmenlerinin kaşık oyunuyla devam eden program Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin etkinliğe katılan üniversite öğrencilerine teşekkür belgesi takdim etmesiyle devam etti.

Proje hakkında bilgi aktaran Bal, “Yürütülen çalışma 60 - 72 aylık öğrencilerin yöresel ve kültürel anlamda farkındalığının artmasına, Milas'ın coğrafi işaret alan halısına ve kilimine yer verilmesine ve yine coğrafi işaret alan zeytinimize zeytin yaprağına ve çekirdeğine, bunların yanında antik dönem materyallerinin minik ellerle buluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Anaokulu ve yüksekokulun iş birliği içinde yapılan çalışmalar okul öncesi çağındaki öğrencilerin çifte koordinasyon, ince motor becerilerinin koordinasyonu, özdenetim, özgüven geliştirme, bağ kurma, benlik saygısını güçlendirme, iş birliği içinde çalışmayı öğrenme, paylaşma ve yardımlaşma gibi sosyal duygusal, bilişsel gelişimlerine katkı sağlamakta” dedi.

Program öğrencilerin yapmış oldukları el sanat ürünlerinin sergilendiği stantların gezilmesiyle son buldu.