İhlas Haber Ajansı

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Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Milas-Bodrum karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Milas'tan Bodrum istikametine doğru seyreden yonca yüklü 48 AAK 078 plakalı traktöre, aynı yönde seyreden ve yolcu transferi yapan minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör takla atarken, minibüs hurdaya döndü. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü hafif yaralanırken, minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Traktör kasasında bulunan ve kazayla yola savrulan bazı yonca balyaları ise vatandaşlar tarafından kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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