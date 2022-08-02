Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Milas'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi alınan şahısların yakalanması için Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma ile S.C.A., V.Ç. ve Ö.T. gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.