Peksimet Çocuk Festivali yapıldı

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Peksimet Eğitim ve Kültür Derneği tarafından 1. Peksimet Çocuk Festivali gerçekleştirildi.

Çocuklara ve kadınlara yönelik; sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında yapılan etkinliklerle mahallelerde farkındalık oluşturan dernek, yıl boyu yaptıkları çalışmaları ve atölyeleri duyurmak ve tanıtmak için Gümüşlük festival alanında bir araya geldi.

Etkinlikte Alana Eda Johnson ve grubunun verdiği konserin yanı sıra Nani Nani Çocuk Şarkıları Grubu'nun canlı performansı, Clownpopsy sirk oyunları, gelişimsel destek ve terapi ile anne-baba sohbet toplantısı, Başak Sözer ile Masal Saati gerçekleştirilirken festivalde Peksimet Mahallesi kadınlarının takı tasarım ve yemek stantları da alanda yer aldı. Etkinliğe, Bodrum Belediyesi'ni temsilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Turkan katıldı.

Öncelikli olarak göç alan mahallelerdeki kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar için anne-çocuk atölyelerinden kadın meslek atölyelerine kadar birçok alanda yıl boyu etkinliklerini sürdüren dernek, önümüzdeki yıl için ise sponsor destekleriyle, 3-18 yaş gelişim atölyelerinin programlamasını yaparak faaliyetlerini sürdürmek istiyor.