Turizmciler rekora koşuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizmciler yaz sezonunun hareketlenmesiyle birlikte 2022 turizm sezonunun iyi geçeceğini açıkladı. Ünlü turizmci Bülent Kaya, 2022 yaz sezonun Bodrum'da çok iyi geçeceğini 2018 rakamlarını yakalayacaklarını, hatta bu yıl rekor bir sayıya ulaşabileceklerini açıkladı.

Üç yıldır süren pandemi sürecinin ardından bu yıl rahat bir nefes alan turizmciler pandemide yaşanan zorlu turizm sezonlarını geride bıraktı. Hijyen konusunda en üst seviyede olan Bodrum'daki oteller yüzde 80'lere varan doluluk oranlarını yakaladı. Sahiller dolmaya başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte otellerin doluluk oranlarının yüzde yüzü bulacağı öğrenildi.

Turizm hareketliliğini değerlendiren Bodrum Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, 2022 yaz sezonunun 2018 yaz sezonunu yakalayacağını belirterek “Tüm dünyada görülen korana virüs (Covid-19) salgınının insan sağlığının yanı sıra ekonomik olarak da birçok sektörü olumsuz etkiledi. Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte büyük şehirlerde yaşayan insanların, turistik bölgelere akın etmesiyle sezona giriş yaptık. 2022 için gelen rezervasyon artışları, turizmcileri çok umutlandırdı. 2022 sezonu Mayıs ayında açıldı diye biliriz. Mayıs ayında oteller yüzde 60 doluluk oranlarını yakaladı. Haziran ayının ilk iki haftası oteller yüzde 80'e var doluluk oranlarını buldu. Okulların kapanmasıyla birlikte bu oran yüzde yüze çıkacak gibi görünüyor. Halen rezervasyon yapmayanlara şimdiden hızlı bir şekilde rezervasyonlarını yaptırmalarını önerebilirim. Azka otel olarak biz 12 ay açık olan ve Bodrum'un sadece yazın değil kış aylarında da tatil yapılması için 30 yıldır büyük bir gayret gösteriyoruz. Kışında insanların gönül rahatlığıyla gelip tatil yapabilecekleri cazibe merkezi haline getirmeyi görev edindik” dedi