AK Parti en genç milletvekili adayı Alptekin: 'Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum'

AK Parti'nin Seçim Beyannamesi ve Milletvekili aday toplantısı Ankara Spor Salonunda düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'den İzmir 1'inci Bölge'den 10'uncu sıradan en genç milletvekili adayı olarak gösterilen Nisa Alptekin İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden Milletvekili adayı Alptekin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Çok mutluyum, çok gururluyum. Daha umutluyum gelecek için. Ben daha 18 yaşında olduğum için gençlere yönelik büyük düşüncelerim var. Özellikle teknoloji ve teknoloji aletlerle ilgili büyük projelerim var. Kültür merkezleri ve özel günlerde özel yardımlarda bulunacağım. Gençlerinde siyasetinde önem vermesini istiyorum. Onlara bir öncülük etmek istiyorum. Türkiye 100 yılında olmaktan mutlu olduğum için Cumhurbaşkanımıza gençlere önünü açıp böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum.”

İbrahim Çakmak - Mehmet Kalay - Muhammed Musab Gümüşer

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