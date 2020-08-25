İpekyolu Belediyesi'nde e-imar uygulaması

Van'ın İpekyolu Belediyesi, vatandaşların imarla olan işlemlerini kolaylaştıracak e-imar uygulamasını hayata geçirdi.

İpekyolu Belediyesi, bölgede bir ilki gerçekleştirerek e-imar uygulamasını hayata geçirdi. ‘Teknoloji dostu belediyecilik' anlayışıyla sürdürülebilir gelişimi esas alan İpekyolu Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla, imarla olan işlemlerin internet üzerinden yapılması için e-imar uygulamasını başlattı. Vatandaşların pandemi dönemi ve sonrası için imarla olan işlemleri kolaylaştırmak adına e-imar uygulamasını başlattıklarını ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Belediyemizin öncülük ettiği e-imar sistemini doğuda ve güneydoğuda ilk kullanan belediye inşallah biz olacağız. Bu uygulama diğer belediyelerimize örnek bir çalışma olmasını istiyorum. Buradaki temel amacımız özellikle pandemi döneminde insanların belediyeye gelmeden hizmete ulaşmasını sağlamaktı. Bu sistemle Türkiye'nin neresinde olursa olsun insanlar bilgisayarları, tabletleri, telefonları üzerinden online bir şekilde arsalarının, taşınmazlarının imar durumunu görebilecek. Vatandaşlarımız, tek tık erişim ile büyük kolaylık sağlayacak olan e-imar uygulamasına belediyemizin internet sitesi üzerinden ulaşabilecek” dedi.

“e-imar uygulaması sayesinde vatandaşlarımızın belediyeye gelmelerine gerek kalmıyor”

Hayata geçirilen e-imar uygulaması ile imar planlarının kesintisiz ve anlık olarak görüntülenebileceğini dile getiren Aslan, “Teknolojinin gelişmesiyle beraber hizmet kavramı da değişiyor. Verilere hızlı ve şeffaf bir şekilde ulaşmak artık çok önemlidir. Belediyemizin yıllık ortalama olarak resmi anlamda 550 belge vermişiz. Yani bize telefonla ulaşan, farklı yollarla ulaşanları, vatandaşlara şifahi olarak verdiğimiz bilgileri de buna dahil edersek bu rakam yıllık en az 2 bin başvuru ediyor. Bu durum vatandaşlarımız ve belediyemiz için yüktür. Vatandaş bir ruhsat alacağı zaman bilgi amaçlı imar durumu düzenliyorduk, ifraz tevhit durumlu imar belgesi düzenliyorduk, ruhsat durumlu imar belgesi düzenliyorduk. Şimdi bu sistemle bilgi amaçlı imar durumunu vatandaş görebiliyor, ifraz tevhidini de biz kaldırdık, harita mühendisleri e-imar sisteminden görüp bize mail atıyorlar, biz o mail üzerinden çalışma yapıyoruz. Bu durum vatandaşın ve personelimizin işini kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı. Vatandaşların imar durumlarını sorgulamak istedikleri yerler için ‘ada-parsel' bilgilerini girerek sorgulama yapabileceklerini belirten Aslan, “Bu sorgulamada parsellerin plan fonksiyonu, kat adedi ve çekme mesafesi, değerlerine ve parsellerin diğer özel koşullarına ulaşım sağlayabilecekler. Bu uygulamanın ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.